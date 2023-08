Śmigłowce były z ochrony Łukaszenki? Dyktator "przegiął" i łagodzi narrację

Czytaj więcej Dyplomacja MSZ wzywa charge d'affairs Ambasady Białorusi. Śmigłowce naruszyły przestrzeń RP Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało w trybie natychmiastowym charge d'affairs Ambasady Białorusi w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez śmigłowce tego kraju.

Czy ochrona dyktatora popełniła błąd i przez przypadek wleciała na teren Polski czy jednak to świadoma prowokacja reżimu? - Każdy błąd może być tak naprawdę prowokacją i każda prowokacja może być w rzeczywistości błędem. Obecna sytuacja wokół Białorusi i wewnątrz kraju zmusza do tego, by uważać, że jest to celowa próba eskalacji sytuacji. To wpisuje się w szereg poprzednich wydarzeń: rozmieszczenie broni atomowej na Białorusi, przeniesienia na Białoruś wagnerowców oraz militarnej retoryki Łukaszenki i Putina. To wszystko zwiększa stopień napięcia i zmusza Polskę i Litwę do adekwatnej reakcji – mówi „Rzeczpospolitej” Paweł Usow, czołowy niezależny białoruski politolog i publicysta.

We wtorek stojąc tuż obok polskiej granicy i spotykając się z mieszkańcami miejscowości Bieławieżski Aleksander Łukaszenko nagle stwierdził, że żartował mówiąc o możliwej „wycieczce wagnerowców do Rzeszowa i Warszawy”.



- Niech podziękują mi i Białorusi za to, że zaprosiliśmy do siebie tych wojowników. To chłopacy nastawieni na wojnę, pokrzywdzeni, wielu skaleczonych, poległych. Wybaczą? Nie wybaczą. Niech modlą się (chodzi o Polaków - red.), że jeszcze jakość ich trzymamy i zaopatrujemy. Bo w przeciwnym wypadku bez naszej wiedzy przeniknęliby do Warszawy i Rzeszowa i i wlaliby tam naprawdę mocno – oznajmił.

Dyktator uspokajał jednocześnie, że wagnerowcy nie zamierzają nigdzie iść i przekonywał, że część pojedzie do Afryki, a część pozostanie na Białorusi by szkolić jego armię. - Nie przeżywajcie, nie dążymy do wojny – mówił do zgromadzonych mieszkańców.