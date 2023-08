Torysi, żeby utrzymać władzę, poświęcają środowisko

Zakaz starych aut

Michael Gove, wpływowy członek gabinetu Sunaka, twierdzi, że walka z ociepleniem klimatu stała się czymś na kształt „religijnej krucjaty”. Wskazuje na przykład Francji, gdzie w 2018 r. wybuchł bunt „żółtych kamizelek” po zapowiedzi podniesienia cen oleju napędowego. W szczególności w środkowej Anglii, gdzie będzie decydował wynik wyborów, wielu ludzi polega na własnym aucie, aby dojechać do pracy, bo komunikacja zbiorowa jest słaba.

Jednak sondaż „Financial Times” pokazuje, że dla 60 proc. wyborów Partii Konserwatywnej (80 proc. głosujących na laburzystów) należy doprowadzić do całkowitej neutralności gospodarki z punktu widzenia emisji CO2 do 2050 r. Jednocześnie jednak dwie trzecie elektoratu torysów uważają, że nie należy w tym celu nakładać dodatkowych kosztów na obywateli (to opinia jednej piątej głosujących na Partię Pracy).

Czytaj więcej Polityka Partia Konserwatywna obroniła mandat zwolniony przez Borisa Johnsona Rządząca Wielką Brytanią Partia Konserwatywna Rishiego Sunaka straciła dwa mandaty w parlamencie w czasie wyborów uzupełniających, ale niespodziewanie obroniła mandat w okręgu, z którego kandydował w wyborach były premier, Boris Johnson.

Biorąc pod uwagę tak złożone nastawienie opinii publicznej, Sunak próbuje grać na dwa fronty. Nie tylko „staje po stronie zmotoryzowanych”, ale także uwzględnia obawy przed ekologiczną katastrofą. Rząd utrzymał więc zakaz sprzedaży od 2030 r. nowych samochodów napędzanych na diesel i benzynę. Premier zapowiedział też budowę dwóch gigantycznych magazynów dwutlenku węgla pod Morzem Północnym. Władze chcą na to przeznaczyć 20 mld funtów. Za realizację projektów są odpowiedzialne brytyjskie giganty energetyczne Shell i BP. Jednak eksperci wskazują, że technologia budowy takich magazynów jest niepewna, więc ich realizacja też pozostaje mglista. Tymczasem pierwsze nowe licencje na wydobycie gazu i ropy mają zostać wydane już tej jesieni.

Przeciw brexitowi

Nawet jednak jeśli polityka środowiskowa Sunaka okaże się trafna, potrzeba będzie znacznie więcej sukcesów, aby premier uratował Partię Konserwatywną przed katastrofą. Z sondażu YouGov wynika, że aż 68 proc. Brytyjczyków nie darzy zaufaniem ekipy rządzącej, a jedynie 14 proc. wyraża dla niej uznanie.

To przede wszystkim efekt dramatycznego rozejścia się między świetlaną wizją rozwoju kraju roztaczaną przez zwolenników brexitu a rzeczywistością. Brytyjska gospodarka ledwo uniknie w tym roku wpadnięcia w recesję, jednak pozostaje o 0,5 pkt proc. mniejsza niż przed pandemią. Wśród wielkich potęg ekonomicznych świata tylko Niemcy notują równie słaby wynik. Uparcie wysoka (8 proc.) inflacja powoduje, że Bank Anglii podnosi stopy procentowe do poziomu niewidzianego na Wyspach od dekad. To zaś sprawia, że w społeczeństwie, gdzie zaciąganie kredytów hipotecznych jest normą, znaczna część Brytyjczyków musi sięgać do oszczędności, aby przetrwać do końca miesiąca.