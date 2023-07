Wybory parlamentarne 2023. Jacek Karnowski gotowy wystartować do Sejmu

Jacek Karnowski ma zamiar startować w wyborach do izby niższej parlamentu. - Ja wybieram Sejm, dlatego że Bogdan Borusewicz jest kandydatem wszystkich ugrupowań opozycyjnych do Senatu z okręgu gdańskiego. Jest to postać wybitna, człowiek ze wspaniałą historią. Uważam, że on dalej powinien być ważną osobą w Senacie i na polskiej scenie politycznej - dodał.

Prezydent Sopotu zastrzegł, że "wszystkie inne ustalenia wymagają jeszcze pewnie z dwóch-trzech tygodni rozmowy". Dodał, że jego start w wyborach do Sejmu będzie pewny wówczas, gdy zarejestrowane będą listy wyborcze. Z jego słów wynika, że z list Koalicji Obywatelskiej możliwy jest start do dwudziestu osób związanych z ruchem Tak! Dla Polski.

Urodzony w Gdańsku Jacek Karnowski jest prezydentem Sopotu od 1998 roku.