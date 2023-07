Na Dolnym Śląsku spadł amerykański dron zwiadowczy. Nie będzie śledztwa?

Absolutnie nie wierzę w deklarację Jarosława Kaczyńskiego o tym, że nie dojdzie do wspólnych rządów PiS i Konfederacji. Zrobią wszystko, by utrzymać się przy władzy i jeśli będzie gwarantować im to rząd z Konfederacją to na pewno to zrobią - stwierdziła w rozmowie z Polsat News Magdalena Biejat, posłanka Lewicy.