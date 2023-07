Pokłosie niewolnictwa. W USA trwa debata o segregacji rasowej

Debata wpłynie na to, jaką ostateczną formę przyjmą „programy naprawcze”, nad którymi pracują nie tylko władze Bostonu, ale kilkanaście innych amerykańskich miast i stanów. Pokazuje ona też napięcia, jakie panują w kraju, również wśród czarnoskórych społeczności, wokół definicji tego, co znaczy być Czarnym w USA.

Przez większą część historii Stanów Zjednoczonych prawie wszyscy czarnoskórzy mieszkańcy byli potomkami niewolników. Jeszcze w latach 80. XX w. czarnoskórzy imigranci, którzy dobrowolnie przybyli do USA, stanowili mniej niż 1 procent tej społeczności. Dziś jest ich aż 10 procent.

Imigranci żyją lepiej

Eksperci Pew Research Center szacują, że do 2060 roku około jednej trzeciej przyrostu naturalnego czarnoskóra populacja zawdzięczać będzie imigrantom z takich krajów jak Jamajka czy Etiopia. – Po wiekach wspólnej historii ta grupa dynamicznie się przekształca i staje się bardziej zróżnicowana. Zmieniają ją imigranci, których jest coraz więcej – mówi Mark Lopez z Pew Research Center. Te dwie grupy różnią się nie tylko historią. Rodziny imigranckie mają o ponad 35 procent wyższe zarobki niż rodziny od pokoleń mieszkające w USA, wynika z raportu Pew Research Center z 2022 r. – Więc nad czym się tu zastanawiać komu pomóc – mówią przedstawiciele grupy bostońskich aktywistów Freedmen walczący o odszkodowania.

Natomiast ich opozycja twierdzi, że niewolnictwo, prawa segregacji i wynikający z nich rasizm dotknęły wszystkich czarnoskórych bez względu na to, kiedy rozpoczęła się ich historia w USA. – Czterysta lat niewolnictwa i rasistowskie nastawienie utrudniły wszystkim czarnoskórym Amerykanom drogę do budowania ekonomicznej stabilności i wolnego życia – uważa Michelle Wu, burmistrz Bostonu, gdzie ponad jedną trzecią czarnoskórej populacji stanowią imigranci.

Tocząca się dyskusja ma wpływ na „programy naprawcze” w różnych częściach kraju. W Kalifornii zaproponowano miliardy dolarów na odszkodowania dla czarnoskórych mieszkańców, ale dotyczy to osób, które nie mają korzeni w USA co najmniej od początku XX wieku. Inaczej jest w miastach stanów Rhode Island i Illinois, gdzie każdy czarnoskóry mieszkaniec może się zwrócić o odszkodowanie w ramach już działającego programu. W San Francisco natomiast powstał projekt, by potomkom niewolników dawać więcej punktów w procesie aplikacji o wypłatę odszkodowania niż imigrantom.