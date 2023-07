Klub PSL zyskuje nowych posłów. W przeszłości należeli do klubu PiS

- Bardzo się cieszę, powiększamy nasze szeregi, to oznacza też silniejszą reprezentację na wybory. To są posłowie sprawdzeni w swoich okręgach. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby wystawiać jak najsilniejsze listy - powiedział Kosiniek-Kamysz o dołączających do koła PSL - Koalicji Polskiej posłach Porozumienia.

PSL czekają kolejne wzmocnienia?

- Myślę, że to nie jest koniec, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu kolejne wzmocnienia - oświadczył na konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz. Spekuluje się, że z PSL do wyborów może pójść partia Wolnościowcy w skład której wchodzą byli posłowie Konfederacji (m.in. Artur Dziambor).



Kosiniak-Kamysz był też pytany czy PSL pójdzie wraz z Polską 2050 do wyborów jako koalicyjny komitet wyborczy (próg 8 proc.) czy komitet wyborczy (próg 5 proc.).



- Ta decyzja zapadła. Gdyby była sytuacja, że ryzyko jest zbyt duże to trzeba rozważyć komitet wyborczy, ale dzisiaj nie ma takich dyskusji. Sondaże na poziomie 10-11 proc. - odparł.