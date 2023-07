Krzysztof Hetman: PiS nie lubi rolników, bo są wolnymi ludźmi

Czytaj więcej Polityka Europoseł PSL: Nie poparliśmy rezolucji PE, nie jesteśmy przeciw Polakom Skutkiem łamania praworządności jest choćby to, że nie mamy dziś środków z KPO, pod znakiem zapytania są środki z Funduszu Spójności - mówił w rozmowie z Polsat News eurodeputowany PSL, Adam Jarubas.

Nie da się 70 tysięcy ton owoców miękkich – szczególnie takich jak malina – sprzedać za pomocną sprzedaży bezpośredniej. Malina musi być zamrożona w przeciągu 48 godzin od zerwania. To nie jest taki produkt jak zboże, które może trochę poleżeć. Malinę trzeba natychmiast przetworzyć lub zamrozić. Faktem jest, że rolnicy są mało zorganizowani, jeżeli chodzi o owoce miękkie. U mnie, w województwie lubelskim, powstało wiele grup producenckich, które miały zaradzić tej sytuacji. Rolnicy pozyskiwali środki europejskie na tworzenie chłodni i to się udawało. Gdy PiS dochodził do władzy, to obiecał pomoc dla rolników i wysyłał ekspertów. I kogo wysłał w 2016 r. do grup producenckich? CBA, które skutecznie zamroziło chęć rolników do tego, żeby się organizować. Człowiek utrzymujący się z pracy własnych rąk jest człowiekiem wolnym i PiS o tym wie. Działa z pełną premedytacją i uzależnia od siebie rolników, żeby potem chwalić się, że pomaga rolnikom, wypłacając dla nich dopłaty i tworząc skupy interwencyjne. Tak samo zrobił z emerytami.

Ceny żywności to temat polityczny. Czy potrafi to wykorzystać Trzecia Droga, w której chyba nie jest najlepiej, co widać np. po odmiennych od siebie inicjatywach, które podejmują politycy koalicji wyborczej ludowców i Polski 2050.

Zaczęliśmy swoją koalicję od wspólnoty programowej. Bardzo szczegółowo przeanalizowaliśmy nasze postulaty i zrobiliśmy listę wspólnych spraw. Uzgodniliśmy mianowniki między naszymi środowiskami politycznymi. Od samego początku uczciwie mówimy, że są sprawy, w których się różnimy. Sprawa pójścia na spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z premierem urosła do nieprawdopodobnych rozmiarów. Mieli odmienne zdanie z panem Szymonem Hołownią: czy to źle? Mamy się zgadzać w każdej sprawie? Jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz miał możliwość spotkać się z premierem i powiedzieć mu prosto w oczy, że kłamie, to uważam, że dobrze, że tam poszedł.

— współpraca Karol Ikonowicz