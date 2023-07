Mateusz Morawiecki o sondażu CBOS: Będziemy walczyć

43,59 proc. Takie poparcie uzyskał PiS w wyborach z 2019 roku

W wyborach parlamentarnych z 2019 roku PiS uzyskał 43,59 proc. głosów.

Mateusz Morawiecki o sondażach: Decydują wyborcy przy urnach

- Sondaży ukazywać się będzie coraz więcej, a my jesteśmy znani z tego, że będziemy walczyć do ostatniej minuty, do ostatniej godziny, by zmobilizować naszych wyborców, pokazać co się udało, uderzyć się w pierś za to co się nie udało. Przedstawić program - z tego też jesteśmy znani - odparł Morawiecki pytany o sondażowe notowania PiS.

- Sondażami należy się przejmować do pewnego stopnia, ale tylko do pewnego stopnia. Decydują wyborcy przy urnach - dodał.



Dopytywany o sondaż CBOS, w którym różnica między PiS a KO znajduje się w granicach błędu statystycznego, Morawiecki odparł, że "nie będzie zanudzał" powtórzeniem poprzedniej odpowiedzi.



- Będziemy walczyć o głosy wyborców. Wierzę, że prawda się przebije - podsumował.