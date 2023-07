Niemcy chcą mieć najlepiej uzbrojoną dywizję w Europie w 2025 roku

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 509 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy uszkodzony został Most Krymski. Rosyjskie władze mówią o "wypadku".

Obecnie Niemcy nie mają ani jednej dywizji - formacji wojsk lądowych liczącej ok. 20 tysięcy żołnierzy. Do 2025 roku Niemcy mają sformować pierwszą dywizję, do 2027 roku - drugą, docelowo mają mieć trzy takie związki taktyczne.

Reklama

Niemiecka dywizja: Trzy brygady z Niemiec, jedna z Holandii

Generał Mais zapewnia, że jest przekonany, iż plan sformowania dywizji do 2025 roku zakończy się sukcesem.

Dywizja ma być w 2025 roku ukompletowana w 80-90 procentach. Plany jej utworzenia są uzgodnione z sojusznikami z NATO.