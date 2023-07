Jak PE chce się bronić przed korupcją po Katargate

Czytaj więcej Polityka Parlament Europejski odwołał ze stanowiska wiceprzewodniczącą Evę Kaili Parlament Europejski oficjalnie przegłosował usunięcie greckiej eurodeputowanej Evy Kaili ze stanowiska wiceprzewodniczącej. Kaili jest oskarżona o przyjmowanie łapówek od katarskich urzędników w zamian za forsowanie ich programu.

Zagraniczne wpływy

Podobne zastrzeżenia mają organizacje pozarządowe. Transparency International EU pochwaliła pomysł harmonizacji standardów etycznych w instytucjach europejskich, co jej zdaniem zmusi w szczególności parlament do podniesienia poprzeczki. – Jednak standardy są daremne, jeśli nie są odpowiednio wdrażane i egzekwowane – zauważyła TI.

Inna jest perspektywa prawicy. Europejska Partia Ludowa krytykowała nową inicjatywę za nazwę i przestrzegała przed wyposażeniem nowej instytucji w instrumenty karania eurodeputowanych. – Stanowczo przestrzegamy przed izbą dyscyplinarną dla posłów do PE w stylu polskim – powiedział Sven Simon z Europejskiej Partii Ludowej (należą do niej PO i PSL). Według Simona kluczowe do uniknięcia w przyszłości afer typu Katargate jest nie dyscyplinowanie europosłów, ale ograniczenie możliwości działania zagranicznych lobbystów.

Tego dotyczy druga przyjęta przez PE inicjatywa – sprawozdanie dotyczące walki z zagranicznymi wpływami. Tu mowa nie o etycznych standardach dla wszystkich instytucji, ale o samym Parlamencie i o wiążących zasadach.

Reforma zainicjowana przez przewodniczącą Robertę Metsolę przewiduje m.in. surowsze reguły dotyczące ujawniania majątków, dopuszczania zewnętrznych organizacji do PE, zakaz płatnych usług dla organizacji znajdujących się w rejestrze lobbystów. Ma być półroczny zakaz lobbingu dla eurodeputowanych po wygaśnięciu ich mandatu (lewica proponowała nawet dwa lata) czy wycofanie stałych przepustek do PE dla byłych eurodeputowanych. Będą mogli się ubiegać o jednodniowe wejściówki.