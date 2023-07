Robert Winnicki znika z polityki. Nie będzie kandydował do Sejmu

Wcześniej przed długie lata sączyły się z niego wyjątkowo ostre wypowiedzi. Np. to na antenie wRealu24 padły w 2017 roku głośne słowa na temat feministek: „kto to rucha?”. W 2018 roku zaś, komentując proaborcyjny „czarny protest”, Rola pozwolił sobie na takie epitety, jak „feminazistki”, „ameby” i „pasztety z wąsem”. Dziennikarz został za to skazany na prace społeczne, a następnie uniewinniony.

Na antenie wRealu24 często pojawiały się też treści wymierzone w LGBT, muzułmanów, Żydów, a także Ukraińców. Z powodu rozpowszechniania rzekomej dezinformacji i prorosyjskiej propagandy w 2022 roku strona wRealu24.pl została zablokowana przez ABW. Rok później sąd uznał, że blokada była bezprawna.

– Konfederacja składa się z trzech partii. Są między nimi różnice, jednak i tak mniejsze niż wewnątrz Partii Republikańskiej w USA, zaś Marcin Rola mieści się w nurcie Konfederacji – komentuje Janusz Korwin-Mikke.