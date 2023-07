Włodzimierz Czarzasty pytany o zatrzymanie 18-letniego terrorysty: Dlaczego pan podaje, że przeszedł na islam?

Dziennikarz wyjaśnił wtedy, że jest to "najnowsza informacja" i że liczył na komentarz.

Włodzimierz Czarzasty: 18-latek przeszedł na islam. A pytanie jest czy ma inny kolor skóry?

- To ja to skomentuję. W bardzo popularnej audycji (Polityczne - red.) Graffiti dziennikarz się pyta tak: Dobra, teraz umówmy się w ten sposób. Człowiek przeszedł na islam. Pewnie był zawszony. Pewnie miał robaki. Pewnie dwie noce wcześniej zarżnął szesnaście osób. To jest człowiek, który jest innej wiary niż my. Czy w związku z tym, że ten inny człowiek, innej wiary niż my... a pytanie jest jaki ma kolor skóry, a może jest Żydem? W związku z tym jest taka sytuacja, że fala przychodzi do nas i pan Kaczyński ma rację, że chce zatrzymać miliony takich przypadków. Proszę pana: w Europie, w Polsce zdarzają się ludzie, którzy mają złe rzeczy. I wszystkich trzeba kontrolować niezależnie od tego czy mają taki kolor skóry, czy wierzą w to. Po co pan podał informację, że facet przeszedł na islam? Mogę się zapytać? - pytał.



Dziennikarz odparł, że taką informację przekazało ABW.

- Kręci to pana? - kontynuował Czarzasty.

- Nie - odparł dziennikarz. - Widzi pan w tym politykę? - spytał.