Zanieczyszczenie światłem. Samotny bój Rzecznika Praw Obywatelskich

Choć problemu nie dostrzegają rządowi urzędnicy, coraz częściej zajmują się nim naukowcy. W czerwcu pracę na temat zanieczyszczenia światłem opublikowała w prestiżowym piśmie „Sience” polska badaczka z Politechniki Gdańskiej dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska. Jej zdaniem ekspozycja na światło w nocy może nie tylko powodować problemy ze snem, ale też zwiększać ryzyko wystąpienia chorób takich, jak nadciśnienie, otyłość, depresja, cukrzyca czy nawet nowotwory. Konferencje na temat zanieczyszczenia światłem od kilku lat odbywają się regularnie na UMK w Toruniu.

Czytaj więcej Zdrowie Limity dla lekarzy na e-recepty. RPO chce wyjaśnień od resortu zdrowia Zakaz wystawiania przez lekarzy więcej niż 300 recept w ciągu dziesięciu godzin pracy może prowadzić do ograniczenia praw pacjentów do świadczeń zdrowotnych - alarmuje rzecznik praw obywatelskich.

Problem dla zwierząt

– W Polsce jest coraz mniej miejsc, gdzie można robić coś, co mogłoby wydawać się oczywiste, czyli obserwować gwiazdy – zauważa Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. – Jednak zanieczyszczenie światłem to poważny problem nie tylko dla ludzi, ale też zwierząt. Światło działa na nie odstraszająco. Niestety, wiele przejść dla zwierząt nad trasami szybkiego ruchu lokalizowanych jest w zbyt oświetlonych miejscach – zauważa.

Jego zdaniem walka z zanieczyszczeniem światłem jest dodatkowo ważna w dobie wysokich cen energii, na co zwrócił też uwagę RPO.

Do rządu takie argumenty zdają się jednak nie docierać. W jednym z pism Marcin Wiącek zauważył, że jedna z państwowych spółek uruchomiła kampanię zachęcającą do oszczędzania energii na tak jaskrawo podświetlonych tablicach, że skarżyli się na nie mieszkańcy. Zdaniem rzecznika nie tylko było to „zaprzeczeniem sensu wyświetlanych postulatów”, ale też mogło oślepiać kierowców.