Piotr Müller: Referendum niekonstytucyjne? Absurdalne twierdzenia

- Co jeszcze bardziej demokratycznego, co jeszcze bardziej konstytucyjnego może być, niż zapytanie obywateli o ich wolę w referendum. Co tak bardzo boli opozycję, co tak bardzo boli te „elity prawne” w Polsce, że naród Polski ma być zapytany o jakąś kwestię w referendum. Co ich to boli? To ich boli, że to nie oni nagle mają decydować, tylko naród polski i obywatele o tym, co ma się dziać w kraju - przekonywał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Rzecznik rządu: W najważniejszych kwestiach Polacy powinni się wypowiedzieć

- Wiem, że dla niektórych jest to szokująca postawa, dla niektórych coś nietypowego, natomiast my uważamy, że w tych najważniejszych kwestiach właśnie Polacy powinni się wypowiedzieć - dodał Müller, nie odnosząc się do tezy Hermelińskiego, że przyjęcie dwóch tysięcy migrantów niekoniecznie ma „szczególne znaczenie” dla kraju.



- Jaki artykuł konstytucji konkretnie niby miałby być złamany w tej sprawie? Jak się pyta obywateli o to, co ma być we własnym kraju? - pytał rzecznik rządu, choć były szef PKW wskazał w wywiadzie konkretne przepisy, które - jego zdaniem - mogą wskazywać na niekonstytucyjność referendum. - Absurdalne twierdzenia - zawyrokował Piotr Müller.