Czaban: Rosja i Białoruś zarabiają na tranzycie węgla trafiającego do Polski

- W sobotę z rana wykonałem nagranie, które pokazuje jadące wagony węgla zmierzające od strony granicy z Białorusią. Zadzwoniłem do znajomej z Agencji Celnej i spytałem czy też zauważyła, żeby do Polski wjeżdżał węgiel ze Wschodu. Ona potwierdziła to i wyjaśniła, że węgiel z Kazachstanu nie jest objęty sankcjami i może jechać do nas przez Rosję i Białoruś. Ale nie wiadomo czy ten węgiel na pewno pochodzi z Kazachstanu. Kolejną kwestią jest to, że Rosja i Białoruś zarabiają na tranzycie tego węgla - podkreślił aktywista.

Czytaj więcej Gospodarka Sankcje na Rosję słabo działają? Komisja Europejska: poczekajmy, zadziałają Gospodarka rosyjska daje sobie radę wyjątkowo dobrze. Jak to się dzieje, że mimo kolejnych rund sankcji nadal nie doszło w tym kraju do gospodarczej zapaści?

Czaban mówił również o obchodzeniu sankcji przez białoruskie i rosyjskie firmy transportowe.

- Na początku wojny wprowadzono sankcje na wożenie towarów przez białoruskie i rosyjskie firmy. Co się okazało? Firmy powiązane z Aleksandrem Łukaszenką przerejestrowały się i zamieściły na swoich tirach tablice rejestracyjne z Kazachstanu i bez problemu wjeżdżają do Polski - sankcje są fikcją. Na domiar złego, rząd zapomniał o firmach, które przez kilkadziesiąt ostatnich lat budowały swoją pozycję na współpracy ze Wschodem. Te firmy zostały pozostawione same sobie, bez żadnych tarcz - stwierdził dziennikarz.