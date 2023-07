Rocznica rzezi wołyńskiej. Tomasz Siemoniak: Ważne, by władze Ukrainy znalazły właściwą dla siebie formułę

- Jestem przeciwnikiem stawiania pod ścianą, mówienia co chcemy usłyszeć. Przez dziesięciolecia padły słowa przeprosin, wzięcia odpowiedzialności, słowa pojednania ze strony prezydentów Ukrainy - mówił też były minister obrony narodowej odpowiadając na pytanie czego oczekiwałby od władz Ukrainy.



Czego Tomasz Siemoniak oczekuje od władz Ukrainy w związku z rocznicą rzezi wołyńskiej?

- Potrzeba w tej szczególnej sytuacji, po napaści Rosji na Ukrainę, po nadzwyczajnym momencie historycznym między Ukraińcami a Polakami, myślę, że ważne by było, gdyby prezydent Ukrainy, władze Ukrainy, znalazły właściwą dla siebie formułę, aby podkreślić: pamiętamy, wiemy kto to zrobił, ale ważne jest dziś, ważne jest jutro i w imię tej przyszłości polsko-ukraińskich relacji chcemy powiedzieć to i to - podkreślił polityk PO.

- Złym sygnałem był wywiad niedawny prezesa ukraińskiego IPN, który próbował się targować - zauważył też nawiązując do słów Antona Drobowycza, który mówił, że Ukraina nie zgodzi się na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej, ponieważ Polska nie odnowiła zdewastowanego pomnika ku czci żołnierzy UPA na Podkarpaciu.

- Jestem przeciwnikiem transakcyjności w takich sprawach. Nie powinno się działać w takich sprawach "coś za coś". Dlatego nie spodobał mi się ten wywiad - skomentował Siemoniak.

A czy polska dyplomacja robi wszystko co można w kwestii odniesienia się obecnych władz Ukrainy do rzezi wołyńskiej?