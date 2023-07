Populiści wygrywają w Niemczech, kanclerz nie widzi problemu

Ostatni sondaż instytutu INSA nie pozostawia wątpliwości co do zmian preferencji wyborców. Co prawda prowadzi niezmiennie CDU/CSU z 26 proc., ale od kilku tygodni na drugim miejscu plasuje się populistyczno-prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) z 20 proc., wyprzedzając partię kanclerza o jeden punkt procentowy. Zieloni utrzymują swoje 14 proc., podobnie jak 6 proc. FDP oraz 5 proc. postkomuniści z Die Linke.

Trzy partie kolacji rządowej nie miałyby szans na utworzenie rządu, gdyby wybory odbyły się w ubiegłą niedzielę. To efekt tarć i kłótni wewnątrz koalicji. Z pracy rządu zadowolony jest obecnie zaledwie co piąty wyborca. Jest to najniższa wartość od ponad 20 lat.

Samo to nie stanowi jednak zagrożenia dla systemu politycznego, czego nie można powiedzieć o obserwowanym od wielu tygodni trendzie wzrostowym AfD. Nie chodzi już wyłącznie o sondażowe notowania, lecz o spektakularne sukcesy tego ugrupowania.

W niedzielę poseł do parlamentu Saksonii-Anhalt i członek AfD Hannes Loth wygrał wybory na burmistrza w Raguhn-Jessnitz w Saksonii-Anhalt na wschodzie Niemiec. Zaledwie tydzień wcześniej starostą powiatu Sonneberg w Turyngii został Robert Sesselmann z AfD.