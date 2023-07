Zgodnie ze znowelizowanym regulaminem organizacyjnym KPRM z 23 maja tego roku swoje wicepremierowskie sekretariaty w KPRM mieli już tylko Piotr Gliński i Mariusz Błaszczak (wcześniej także Kowalczyk i Sasin). Sekretariat wicepremiera Glińskiego zajmował się m.in. opracowywaniem opinii do dokumentów rządowych czy obsługą organizacyjną (w tym przygotowania i obsługi wizyt. W przypadku wicepremiera Błaszczaka – m.in. obsługą dziennikarzy oraz przygotowywaniem dokumentów oraz komunikatów na potrzeby współpracy międzynarodowej. Sekretariaty obsługiwały także gabinety polityczne wicepremierów.

Minister i jednocześnie wicepremier miał wyższe wynagrodzenie – wicepremier jest bowiem w grupie zaszeregowania, tak jak wicemarszałek Sejmu i Senatu oraz prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Jak pisała „Rzeczpospolita”, oświadczenia majątkowe Jarosława Kaczyńskiego (piastował funkcję wicepremiera bez teki przez 20 miesięcy – od 6 października 2020 do końca czerwca 2022 r.) pokazują, że na tym stanowisku zarobił w ciągu roku ponad 208 tys. zł, a więc ponad 17,3 tys. zł miesięcznie. Teraz zarobi więcej – ok. 20 tys. zł – bo od tego czasu podniesiono płacę minimalną.

Odwołani wicepremierzy zarobią mniej. O ile?

Ile stracą zdymisjonowani wicepremierzy? Żaden z ministrów-wicepremierów nie rozdziela wynagrodzenia na pensję ministra i wicepremiera, podając jedną sumę jako wynagrodzenie z KPRM. W ubiegłym roku minister Piotr Gliński zarobił z tego tytułu blisko 251 tys. zł, Jacek Sasin – ponad 254 tys. zł, Henryk Kowalczyk – 253 tys. Wiele mówi o różnicy w wynagrodzeniu oświadczenie majątkowe ministra Błaszczaka, który za ubiegły rok zarobił aż 319 tys. zł brutto, a w 2020 r., kiedy nie był jeszcze wicepremierem – 175 tys. zł.

Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki wydał rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania ministrów: obrony narodowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz aktywów państwowych, pozbawiając ich wicepremierowskich zadań. Nie wydał rozporządzenia określającego kompetencje wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, którego powrót do rządu miał przeciąć konflikty między premierem a wicepremierami, w tym ostatnio wyjątkowo intensywnym między Morawieckim a Błaszczakiem. Zapytaliśmy Centrum Informacyjne Rządu o to, czy taki akt prawny powstanie. Do czasu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W biografii wicepremiera Kaczyńskiego na stronie premier.gov.pl nie ma na ten temat żadnej informacji, poza lakonicznym stwierdzeniem: „21 czerwca 2023 r. odebrał od Prezydenta RP nominację na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów”.