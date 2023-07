Nowa fińska minister zapewnia, że nie wierzy w teorię spiskową "wielkiej wymiany"

Poprzedni szef MSW z Partii Finów, Vilhelma Junnila, stracił stanowisko po 10 dniach. Junnila odchodzi w atmosferze skandalu związanego z ujawnionymi wypowiedziami polityka, które miały nazistowski podtekst. W czasie kampanii wyborczej - jak ujawnił nadawca publiczny, Yle - Junnila pogratulował swojemu koledze z partii, tego, że startuje w wyborach jako kandydat z numerem "88". Liczba "88" uważana jest za symbol neonazistowski, symbolizujący salut hitlerowski (któremu towarzyszył okrzyk "Heil Hitler!" - ósemki symbolizują pierwsze litery słów tego salutu - red.).



- Po pierwsze, gratuluję znakomitego numeru kandydatowi. Wiemy, że to zwycięska karta. Oczywiście, to "88" odnosi się do dwóch liter "H", o których więcej nie powiemy - miał powiedzieć Junnila w czasie wystąpieniu na wiecu z 10 marca.