Kto przejmie imperium biznesowe Jewgienija Prigożyna w Rosji?

W północnej stolicy Rosji Prigożyn wybudował osiedle luksusowych apartamentowców „Siewiernyj Wiersal” (Północny Wersal). A w 2016 roku postawił też hotel Lahta Plaza na brzegu Zatoki Fińskiej, którym obecnie zarządza jego syn, Paweł Prigożyn. Według lokalnych mediów, do związanej z Prigożynym firmy należy też zabytkowy budynek „Magazin Kupców Jelisiejewych” leżący przy głównej alei Newskiej w Petersburgu. Wewnątrz mieści się nie tylko centrum handlowe, ale i szereg restauracji.

Do Prigożyna należy wiele restauracji. Najbardziej znana to "New Island", jedyna w Petersburgu restauracja na pływającym po Newie promie. To tam w maju 2002 roku Władimir Putin zaprosił na obiad ówczesnego prezydenta USA, George'a W. Busha. Wówczas Prigożyn osobiście serwował im dania - i to dlatego został okrzyknięty przez rosyjskie media „kucharzem Putina” mimo, że nigdy nie był jego kucharzem. Podobno w tej restauracji Prigożyn poznał też białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę. Według rosyjskich mediów wśród znanych gości jego promu byli m.in. były prezydent Francji Jacques Chirac, były przywódca Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew, byli sekretarze stanu USA Condoleezza Rice i Colin Powell oraz wielu innych zagranicznych przywódców.

Przyszłość imperium biznesowego Prigożyna w Rosji jest pod dużym znakiem zapytania. Zwłaszcza, że od lat Prigożyn jest skonfliktowany z gubernatorem Petersburga, Aleksandrem Biegłowem. Rosyjska gazeta "Wiedomosti", powołując się na rozmowy z rosyjskimi ekspertami twierdzi, że jego biznes w Rosji czeka „reorganizacja”. A po nieudanym puczu, jak wynika z tych doniesień, gubernator Biegłow prawdopodobnie otrzyma zielone światło na prowadzenie „antyprigożynowskiej polityki” w mieście.