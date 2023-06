W styczniu należący do bawarskiej CSU Weber włączył do dyskusji przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertę Metsolę i powiedział, że obie panie byłyby doskonałymi kandydatkami na najwyższe stanowisko. Weber został za to skrytykowany przez niemieckich chadeków z CDU i CSU. - Von der Leyen wykonuje dobrą robotę i tak postrzega ją cała partia i frakcja parlamentarna – zaznaczył w najnowszej rozmowie z „FAZ”.

- EPL była i jest partią centrum i Europy. Von der Leyen ucieleśnia to. Decydujące jest jednak i to, z jakimi projektami na przyszłość wejdziemy w kampanię wyborczą. Mam ambicję, aby EPL ponownie stanęła na czele Komisji, aby była zdecydowanie najsilniejszą grupą. To nasz moment. Mamy dziesięciu szefów państw i rządów – zaznaczył Weber.

Spór o ustawę o renaturyzacji

Weber wezwał przewodniczącą KE do wycofania jednego z kluczowych przepisów dotyczących ochrony przyrody w ramach Zielonego Ładu. Chodzi o przepisy o renaturyzacji, nad którymi ma we wtorek, 27 czerwca, głosować Parlament Europejski. Poprzez ustawę o renaturyzacji Komisja Europejska chce zobowiązać państwa członkowskie do ponownego zalesienia, zazielenienia lub renaturyzacji do 2030 roku 20 procent obszarów lądowych i morskich. - Połowa europosłów w komisji środowiska sprzeciwia się wnioskowi, a w Radzie (UE) popiera go tylko niewielka większość – powiedział Weber.

Wyjaśnił, że propozycja ustawy o renaturyzacji jest źle przygotowana i Komisja Europejska powinna przygotować nowy projekt. - Naszym głównym argumentem pozostaje to, że ustawa ta zagraża dostawom żywności w Europie i na świecie – powiedział Weber.

W rozmowie z „FAZ” Weber wyraził też zadowolenie z osiągniętego kompromisu w sprawie migracji. - Migracja to otwarta rana kontynentu, dlatego naszym wspólnym celem jest zamknięcie tego pakietu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku – zaznaczył.