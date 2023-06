Marcin Przydacz o lex Tusk: Komisja badająca wpływy rosyjskie powinna zacząć działać jak najszybciej

Marcin Przydacz o lex Tusk: Komisja ds. wpływów rosyjskich mogła powstać wcześniej

Przydacz zaprzeczył też jakoby prezydent Andrzej Duda w zamian za zgodę na start w wyborach do Sejmu prezydenckich ministrów podpisał tzw. ustawę lex Tusk.

Tych działań w poprzednich latach dziwnie wpływających korzystnie na interes rosyjski było całkiem sporo Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej

- Panu prezydentowi zależało na tym, aby jak najszybciej ta ustawa weszła w życie, aby jak najszybciej ta komisja zaczęła funkcjonować - przekonywał też Przydacz. Jak dodał pytanie o to dlaczego komisja nie rozpoczęła działania to "nie jest pytanie do obozu prezydenckiego". - W moim przekonaniu ta komisja powinna jak najszybciej zacząć działać, bo tych działań w poprzednich latach dziwnie wpływających korzystnie na interes rosyjski było całkiem sporo i trzeba je unaocznić - oświadczył. - Mogła ta komisja powstać wcześniej - przyznał też.

Czytaj więcej Prawo karne Lex Tusk stanowiska nie pozbawi, ale imię skala Komisja ds. zbadania wpływów rosyjskich zacznie prace później niż pierwotnie zakładano i będzie miała nieco mniej kompetencji. Wciąż jednak będzie inkwizytorem z prawem kontrolowania wszystkich instytucji i obywateli.

- Ta komisja jest ważna, trzeba ją jak najszybciej uruchamiać - podsumował.



Andrzej Duda podpisał ustawę pozwalającą na powołanie komisji ds. badania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2007-2022 29 maja, ale już 2 czerwca złożył nowelizację ustawy, którą Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu wstrzymując jednocześnie powołanie komisji na podstawie ustawy podpisanej 29 maja bez prezydenckich poprawek. Nowelizacja ustawy trafi teraz do Senatu, który ma 30 dni na jej rozpatrzenie.