Pomysł, by odtwarzać dla prezydenta łańcuch za miliony, jest kompletnie nieprzystający do współczesnych realiów.

Problem w tym, że nikt tak naprawdę nie zastanawiał się, jak w praktyce wyglądałaby realizacja projektu. A w szczególności, czy prezydent miałby otrzymać oryginalny łańcuch czy jego kopię.

Adam Orzechowski, specjalista od insygniów królewskich, mówił na łamach „Rzeczpospolitej”, że każda z tych opcji oznaczałaby wielomilionowy wydatek. – Do kopii łańcucha potrzeba by kilograma złota, wartego ponad 200 tys., ale to tylko początek kosztów – wyliczał. Zauważał, że niezależnie od tego, czy w użyciu byłby oryginał czy kopia, należałoby dorobić brylantowy krzyż orderowy, który zaginął. Wyliczał, że do jego wykonania potrzeba by ośmiu dwukaratowych brylantów po 160 tys. zł za sztukę, cztery 3,5-karatowe po minimum 300 tys. zł za sztukę oraz co najmniej 10 karatów diamentów do wyłożenia orła.

To m.in. koszty przedsięwzięcia spowodowały, że w 2021 roku komisje Kultury i Ustawodawcza zdecydowały o odroczeniu prac. We wtorek do nich wróciły. – Projekt jest realizacją petycji, której rozpatrywanie chcieliśmy ostatecznie rozstrzygnąć – wyjaśnia szef Komisji Ustawodawczej, senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski.

Wniosek o odrzucenie projektu poparło 10 senatorów opozycji, zaś z PiS troje było przeciwnych, a kolejnych troje się wstrzymało. Senator PiS Robert Mamątow zgłosił wniosek o dalsze odroczenie prac.

Co teraz będzie działo się z projektem? Marszałek Tomasz Grodzki może poddać go jeszcze pod głosownie na sali plenarnej, jak również uznać, że sprawa została już rozstrzygnięta przez komisje. – Pomysł, by odtwarzać dla prezydenta łańcuch za miliony, jest kompletnie nieprzystający do współczesnych realiów – komentuje Krzysztof Kwiatkowski.