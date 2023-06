Nowelizację ustawy o powołaniu specjalnej komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce, którą złożył Andrzej Duda po uprzednim jej podpisaniu i skierowaniu do TK, Sejm skierował do komisji we wtorek.

Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił do niej kilka poprawek, "o charakterze porządkującym", jak określiła je prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie, głosami 22 posłów Zjednoczonej Prawicy.

Posłowie opozycji nie głosowali.



Po przyjęciu projektu przez komisję sejmową, wróci on do Sejmu, gdzie odbędzie się jego drugie czytanie. Ma się to odbyć na posiedzeniu zwołanym na piątek.