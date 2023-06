Niemcy ogłosiły swoją pierwszą w historii Strategię Bezpieczeństwa Narodowego

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 476 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski po ataku na Krzywy Róg mówi o stworzeniu szczelnej tarczy powietrznej nad Ukrainą.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego (NSS) zawiera przegląd polityki zagranicznej Berlina, która od czasu inwazji Rosji na Ukrainę przesunęła się w kierunku przedkładania bezpieczeństwa nad interesy gospodarcze.

- To jest główna zmiana, którą przeprowadzamy w Niemczech w sposobie, w jaki traktujemy politykę bezpieczeństwa, odchodząc od samej strategii wojskowej w kierunku zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa - powiedział kanclerz Olaf Scholz podczas prezentacji dokumentu, w którym jako największe niebezpieczeństwo dla pokoju w obszarze euroatlantyckim wskazana jest Rosja.

Poruszono w nim także kwestię zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Plan ma również na celu zapewnienie bardziej spójnego międzyresortowego podejścia do bezpieczeństwa, mimo że rząd nie był w stanie zgodzić się na utworzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z powodu nieporozumień w trójstronnej koalicji Scholza co do miejsca jej siedziby.