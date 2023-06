Miedwiediew grozi, że Rosja zniszczy kable na dnie oceanu

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 476 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski po ataku na Krzywy Róg mówi o stworzeniu szczelnej tarczy powietrznej nad Ukrainą.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zamieścił w mediach społecznościowych dwa, jak to ujął, przemyślenia "na dzień dobry".

Reklama

Dmitrij Miedwiediew napisał, że we wtorek prezydent Rosji Władimir Putin mówił o potrzebie utworzenia wobec Federacji Rosyjskiej strefy zdemilitaryzowanej dla bezpieczeństwa Rosji.

Zdaniem Miedwiediewa, biorąc pod uwagę "wrogie decyzje" o dostarczaniu "reżimowi kijowskiemu coraz większej ilości broni dalekiego zasięgu", linia strefy zdemilitaryzowanej powinna przebiegać na granicy Lwowa, by mogła odegrać "realną rolę ochronną". Używając pogardliwego wobec Ukrainy określenia "kraj 404" (to nawiązanie do gry słów między pojęciami "kraj" oraz komunikatu internetowego o tzw. błędzie 404, "strony nie znaleziono") Miedwiediew napisał, że takie byłyby "nowe, bezpieczne granice" Ukrainy.