W Sejmie jest nowy poseł. Wieloletni parlamentarzysta zastąpił Riada Haidara

Riad Haidar zmarł 25 maja, miał 71 lat. Był lekarzem, samorządowcem i politykiem. Urodzony w Syrii Haidar w 1989 r. uzyskał polskie obywatelstwo. W 2019 roku dostał się do Sejmu jako poseł KO, wcześniej w latach 2010-2019 był radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego. Od 2000 do 2019 r. należał do SLD. W 2019 r. z list Koalicji Europejskiej starał się o miejsce w PE, nie uzyskał mandatu.