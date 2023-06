Bardzo smutna spuścizna Silvio Berlusconiego. "Zmienił styl uprawiania polityki"

Silvio Berlusconi, czterokrotny premier Włoch

Premierem został w 1994 roku i przez cztery przerywane kadencje kierował rządem łącznie przez dziewięć lat. To najdłużej od czasów zjednoczenia kraju w 1859 roku, jeśli nie liczyć polityka z początku XX wieku, Giovanniego Giolitti i samego Duce. Nikt też przed Berlusconim nie doszedł do najwyższego urzędu w państwie (funkcja prezydenta jest we Włoszech zasadniczo symboliczna) bezpośrednio z biznesu, bez żadnego doświadczenia w sprawowaniu funkcji publicznych. Miliarder zawdzięczał to w znacznym stopniu swojej charyzmie i umiejętnościach zarządzania.

Od zera stworzył też Forza Italia, umiarkowane ugrupowanie prawicowe nowej generacji, oparte na zasadach wodzostwa, które miało rozwijać się na gruzach skompromitowanej korupcją i powiązaniami z mafią Chrześcijańskiej Demokracji.

Afera "bunga-bunga"

Do politycznego upadku Berlusconiego doszło w wyniku tzw. afery "bunga-bunga". Przyczynił się on do upadku rządu Berlusconiego w 2011 roku. Media nazywały wówczas jego przyjęcia „orgiami”, podczas gdy sam Berlusconi twierdził, że były to "eleganckie kolacje".