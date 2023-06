Przyspieszenie ws. prezydenckiej nowelizacji „lex Tusk”. W Sejmie już we wtorek

Najważniejsza zmiana, zaproponowana przez Dudę, dotyczy drogi odwoławczej od decyzji wydawanych przez komisję. Zamiast skargi do sądu administracyjnego będzie można złożyć apelację do Sądu Apelacyjnego. W odróżnieniu od obecnej procedury, decyzja komisji nie będzie wywoływała skutków do czasu rozstrzygnięcia apelacji przez sąd apelacyjny. Co więcej, sąd administracyjny może orzec tylko czy decyzja jest zgodna lub niezgodna z prawem. W postępowaniu apelacyjnym co do zasady dopuszczalne jest przedstawienie dowodów, które nie zostały przyjęte przez sąd pierwszej instancji (w tym przypadku – komisję). Od wyroku sądu apelacyjnego będzie przysługiwała kasacja do Sądu Najwyższego.

W swoim projekcie prezydent proponuje też zniesienie większości z tzw. środków zaradczych, czyli kar nakładanych przez komisję.

Nowość w projekcie zmian w Lex Tusk: jeśli od decyzji komisji zostanie wniesiona apelacja, to taka decyzja nie zacznie działać aż do wyroku sądu.

Przeciwko ustawie konsekwentnie protestuje opozycja, która określa przepisy mianem „lex Tusk” i mówi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją oraz wprowadza sąd kapturowy.