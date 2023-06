Nicola Sturgeon, była szefowa rządu Szkocji, aresztowana przez policję

Producenci samolotów przygotowują się do jeszcze większego zautomatyzowania ich z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI). To może doprowadzić do wyeliminowania z kokpitu drugiego pilota — obawia się francuski związek zawodowy pilotów linii SNPL. Uważa, że nowe technologie mają uzupełniać dotychczasowe systemy, a nie zastępować pilotów — pisze „La Tribune”.