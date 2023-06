Zapytany, co proponuje w tej sprawie Lewica, poseł tego klubu zapowiedział, że „zwaloryzuje na serio wynagrodzenia w budżetówce, w edukacji, w nauce”.

Zandberg zwrócił uwagę, że jeszcze niedawno premier Morawiecki kwestionował możliwość nowelizacji budżetu. - Widzimy już, że jest możliwe, ale jeżeli chodzi o tę nowelizację, to nie przekonują mnie te liczby. Po pierwsze dlatego, że poważne cele społeczne nie są rozwiązane. Mówię tu o budżetówce, o płacach nauczycielskich, ale także o środkach na budownictwo mieszkaniowe, ale także o realnym, a nie tylko symbolicznym wsparciu samorządów. Ale druga sprawa to dziwi mnie to, że rząd twierdzi, że nie ma wyższych dochodów. Przecież mamy inflację. Każdy wie, że jeżeli jest inflacja i jest - marny, bo marny, ale jednak - wzrost gospodarczy, to wzrastają dochody budżetu z podatku VAT. To jest abecadło i myślę, że podobnie jest i teraz, chociaż nie znajduje to odzwierciedlenia w tych liczbach, które rząd oficjalnie obecnie przedstawia. Ja bym proponował, że pan Morawiecki nie chomikował pieniędzy na ostatnie tygodnie kampanii wyborczej, tylko wziął się na serio za to, co do niego należy, czyli za rozwiązywanie systemowych problemów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie polskiego państwa - powiedział poseł.

Zdaniem polityka Razem „podstawowy problem z tym budżetem jest taki, że nie rozwiązuje kluczowych problemów”. - Potrzebujemy wydawać w Polsce zdecydowanie więcej na budownictwo publiczne mieszkaniowe. Potrzebujemy, bo bez tego nie da się rozwiązać jednego z najpoważniejszych problemów młodych ludzi, czyli tego, że młody pracownik, który uczciwie, ciężko pracuje, nie jest w stanie dzisiaj w Polsce zapewnić sobie dachu nad głową, bo ceny zamieszkania oszalały, ceny wynajmu oszalały, a rząd rozkłada ręce i mówi: „no, w sumie niech rynek się tym zajmie”. Tak się nie da. Tutaj trzeba wydać publiczne pieniądze i pomóc samorządom. Na to wystarczających środków w tym budżecie nie ma - podkreślił Adrian Zandberg.