Senator wyraził opinię, że fenomen marszu 4 czerwca "polegał na tym, że to była w zasadzie manifestacja w obronie godności, w obronie pryncypialnych wolności i demokracji". - To nie była demonstracja w obronie sytuacji materialnej, drożyzny i innych negatywnych zjawisk, których doświadcza bardzo wielu Polaków, te wątki były poboczne, natomiast głównym motywem - tak oceniam tę manifestację - było poczucie naruszonej godności - mówił Jackowski.

Rozmówca Jacka Nizinkiewicza zauważył, że podczas marszu "odwołania ze strony Donalda Tuska" (który 4 czerwca dwukrotnie przemawiał) "nie były takie jak zazwyczaj". - To było zupełnie inne przemówienie, to było przemówienie odnoszące się do takich wartości jak wolność, jak prawa człowieka, swobody obywatelskie i ten ogólnie zarysowany w siedmiu punktach program był też tak skrojony, że nawet dla znacznej części wyborców Prawa i Sprawiedliwości może to być program zupełnie atrakcyjny - ocenił Jan Maria Jackowski.

Prawo i Sprawiedliwość nie miało dobrej odpowiedzi. Jan Maria Jackowski

Senator zaznaczył, że w wystąpieniu przewodniczącego PO nie było odniesień do Unii Europejskiej, zaś na marszu 4 czerwca w Warszawie "nie było w zasadzie flag europejskich, były flagi biało-czerwone, a więc takie poczucie dumy z bycia Polakiem".

- Donaldowi Tuskowi udało się w zasadzie zbudować taki podział społeczny, że jest obóz władzy, która ma zapędy autorytarne czy odchodzenia od standardów demokratycznych i jest świat wolnych ludzi, społeczeństwa obywatelskiego, które broni tych zdobyczy, które po 1989 r. zostały w Polsce wprowadzone. I z tego punktu widzenia Prawo i Sprawiedliwość nie miało dobrej odpowiedzi, a takie stygmatyzowanie tego marszu, że to jest marsz nienawiści czy zaklinanie rzeczywistości, że przecież mamy dobrą demokrację, bo można organizować takie marsze, to nie jest dobra merytoryczna odpowiedź w sensie i politycznym, i strategicznym w kontekście zbliżającej się kampanii wyborczej - mówił w rozmowie z Nizinkiewiczem Jackowski.