O godzinie 12.00 w Warszawie rozpoczął się marsz zorganizowany przez Donalda Tuska. Lider PO na scenie pojawił się wraz z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim i Sylwią Gregorczyk-Abram z Inicjatywy Wolne Sądy.

– Jesteśmy w samo południe, nie bójcie się, nikt nas dzisiaj nie zagłuszy. Jesteśmy 4 czerwca w samo południe, widząc ocean ludzkich głów, morze biało-czerwonych flag. Są nas tysiące, tysiące ludzi z Polską w sercach. Tysiące, dziesiątki tysięcy, miliony przed telewizorami Polek i Polaków, którzy nie dali się złamać, zastraszyć, zniechęcić. Polska jest w naszych sercach i dlatego przetrwaliśmy te trudne lata - mówił lider Platformy Obywatelskiej.

Czytaj więcej Kraj Marsz 4 czerwca w Warszawie. Relacja na żywo Marsz w Warszawie organizuje Platforma Obywatelska i Donald Tusk. Marsz odbywa się "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami"

Tusk: Przyszliśmy zamanifestować swoją złość, ale i nadzieję

- Dzisiaj przed nami stoi podobna misja, o podobnej wadze. I dzisiaj też, wszyscy ludzie dobrej woli w Polsce, będą swoją konsekwencją, odwagą, spokojem, optymizmem, szli do zwycięstwa - mówił Tusk. - Jak patrzę dzisiaj, tu, na centrum Warszawy, na niekończące się tłumy ludzi, którzy przyszli zamanifestować swoją złość, ale też swoją nadzieję, to myślę, że dawno już nie pomyślałem, że słowa "tu jest Polska" tak bardzo pasują do miejsca i czasu - podkreślił. - Tak, tu jest Polska - powtórzył.

„Olbrzym się obudził”

Szef PO zaznaczył także, że "pierwszym krokiem do zrzucenia niewoli jest być odważnym, aby być wolnym, pierwszym krokiem do zwycięstwa jest poznać się na własnej sile". - Jesteśmy tutaj dzisiaj żeby cała Polska, cała Europa, cały świat, żeby wszyscy zobaczyli, jak jesteśmy silni, ilu jest nas gotowych, podobnie jak wtedy, czterdzieści, trzydzieści lat temu, walczyć znowu o demokrację, o Polskę, o nasze prawa - podkreślił. - Tego głosu, tej fali nikt nie zatrzyma. Olbrzym się obudził. Zwyciężymy - dodał.