Nawalny poprosił służbę więzienną o kangura. Wniosków było więcej

Z korespondencji wynika również, jak wygląda system więziennictwa w Rosji. Nawalny zwrócił się o megafon dla chorego psychicznie skazanego w celi naprzeciwko, aby "mógł krzyczeć jeszcze głośniej". Władzom więziennym zasugerował, że powinny przyznać najwyższy stopień w karate więźniowi, który prawdopodobnie zabił człowieka gołymi rękami.

Wszystkie prośby Nawalnego zostały odrzucone przez pracowników więzienia.

"Kwestia przyznawania stopni w zakresie wschodnich sztuk walki nie jest rozpatrywana przez administrację" - odpisano 28 kwietnia.

Nawalny poprosił także o fotel do masażu dla dowódcy oddziału, sugerując, że może to zredukować stres. Więzienie odpowiedziało chłodno, że fotele do masażu nie zostały dostarczone.

Pytał także o imiona więziennych psów. W odpowiedzi przekazano, że nie można udzielić takich informacji. Od strażników miał się dowiedzieć, że znajomość imion psów może umożliwić mu zaprzyjaźnienie się z nimi, a następnie próbę ucieczki.

Jego pytanie o to, czy potrzebuje pozwolenia na trzymanie chrząszcza, spotkało się z odmową. "Owad wskazany przez pana we wniosku należy do królestwa zwierząt" - napisano w piśmie z 3 maja.