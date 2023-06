Echa "lex Tusk". Z rady przy prezydencie odchodzi marszałek woj. kujawsko-pomorskiego

Politycy państw NATO chcą Ukrainy w Sojuszu. "To wzmocni pokój w Europie"

Przed szczytem NATO w Wilnie przewodniczący komisji spraw zagranicznych parlamentów 22 państw Sojuszu, w tym Polski, wezwali do stworzenia jasnej drogi do przystąpienia Ukrainy do NATO oraz udzielenia Kijowowi "jasnych i mocnych gwarancji bezpieczeństwa".