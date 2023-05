Ukraina musi poczekać w kolejce do NATO

Dereck Hogan, najwyższy rangą dyplomata w Departamencie Stanu USA zajmujący się Europą, oświadczył przed rozpoczęciem rozmów w Oslo, że „Ameryka wspiera natowską politykę otwartych drzwi, jednak teraz priorytetem powinno być praktyczne wsparcie ukraińskiego wysiłku wojennego”.

Prezydent Joe Biden obawia się, że konkretne zobowiązania wobec Ukrainy na tym etapie oznaczałyby, że NATO de facto znajduje się w stanie wojny z Rosją. To mogłoby doprowadzić do globalnego konfliktu. Innym problemem są spory graniczne między Kijowem i Moskwą: amerykański wywiad nie spodziewa się, by długo oczekiwana ukraińska kontrofensywa pozwoliła na wypchnięcie Rosjan z całości ziem, jakie odebrali Ukrainie od 2014 r., a więc łącznie w Krymem.

W NATO pojawiają się alternatywne dla członkostwa formuły, które mogłyby zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo. Jedną z nich wypracowali wspólnie były sekretarz generalny sojuszu Anders Fogh Rasmussen i doradca prezydenta Zełenskiego Andrij Jarmak. Wzorem miałyby być dwustronne relacje, które łączą Amerykę z Izraelem. Inni wskazują, że Niemcy Zachodnie zostały przyjęte do NATO w 1955 r., choć nie miały rozwiązanych problemów granicznych (istniało NRD).

Jednak na dwa dni przed spotkaniem w Oslo Stoltenberg powiedział „Le Monde”, że sojusz będzie teraz kładł nacisk na dokończenie procesu przechodzenia Ukrainy z uzbrojenia sowieckiego na zachodni. To zdaniem Norwega jest konieczne, aby zapewnić interoperatybilność sił ukraińskich i natowskich. Stoltenberg przyznał, że spodziewa się, iż wojna będzie trwała latami.

Nie jest też jasne, do jakiego stopnia kryzys polityczny w Polsce wpłynie na plany NATO dalszego wzmocnienia flanki wschodniej. Przed spotkaniem w Oslo apelował o dodatkowe siły alianckie prezydent Litwy Gitanas Nausėda.

Szwedzi przodem

W tej sytuacji Ameryka koncentruje się na innym poszerzeniu NATO – o Szwecję. We wtorek w tym celu do Sztokholmu poleciał sekretarz stanu Antony Blinken.