Duda dla Bloomberga: Nie bardzo rozumiem reakcję sojuszników

Prezydent powtórzył, że jego zdaniem polskiemu społeczeństwo należy się wiedza o tym, czy ktoś pełniący funkcję publiczną faktycznie podlegał rosyjskim wpływom.

Duda oświadczył, że jeżeli prezydent Biden będzie chciał rozmawiać na temat tej ustawy, to on jako głowa państwa jest zawsze na to gotowy

- Jeżeli pan prezydent Biden będzie chciał rozmawiać o ustawie, to ja oczywiście jestem zawsze gotów rozmawiać z naszym sojusznikiem, prezydentem Stanów Zjednoczonych, dlatego że darzę go po prostu ogromnym szacunkiem. Mam nadzieję na to, że w Stanach Zjednoczonych zostanie przeprowadzona spokojna analiza tego dokumentu, bo na razie mamy zbiór bardzo ogólnych stwierdzeń - powiedział.

Duda zauważył, że także w Stanach Zjednoczonych zapadają różne wyroki i powstają różne komisje, przed którymi stają ludzie.

- Czy to jest robione po to, żeby kogoś wyeliminować z wyborów? Ludzie są przesłuchiwani przy mediach, tak żeby każdy obywatel mógł to zobaczyć i wyrobić sobie zdanie. To samo ma być u nas. Więc ja nie widzę tutaj problemu, chyba że ktoś sieje dezinformację, chyba że ktoś wprowadza w błąd przedstawicieli Stanów Zjednoczonych - powiedział polski prezydent.