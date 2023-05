Rzecznik mówi, że dziwi go nazwa "lex Tusk"

Rzecznik odniósł się też do nazwy, jaka pojawia się w mediach w odniesieniu do ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

- Część mediów z taką żelazną konsekwencją o tej ustawie mówi "lex Tusk". W tej ustawie nie ma słowa o Donaldzie Tusku. Nie wiem skąd takie skojarzenie się bierze od razu, gdy spojrzymy na zakres działań komisji, czyli wyjaśnienie kwestii związanych z wpływami rosyjskimi, od razu na myśl niektórych osób przychodzi Donald Tusk. Nie wiem dlaczego. Nawet niektórzy nazywają tę ustawę w ten sposób, więc to mnie dziwi - mówił Müller.

Odnosząc się do ustawy i prac komisji powiedział, że "jeżeli ktoś ma się czegoś obawiać, to tylko te osoby, które miały jakiekolwiek złe czyny w zakresie wpływów rosyjskich na terenie Polski i oczywiście to będzie badała komisja".

- Ktoś, kto nie miał żadnych złych intencji ani złych czynów w zakresie wpływania na polską rzeczywistość polityczną, gospodarczą, energetyczną, takich, które wspierały Rosję, nie powinien się niczego obawiać - stwierdził rzecznik rządu.

Na uwagę dziennikarza, że w uzasadnieniu projektu pada nazwisko Donalda Tuska rzecznik odparł, że w Polsce źródłem prawa jest ustawa.