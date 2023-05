Uzasadniając konieczność przyjęcia tej ustawy, Niedzielski wskazał, że chodzi o bezpieczeństwo pacjenta, który "będzie beneficjentem zwiększenia nakładów" na ochronę zdrowia.

- Istotą tej ustawy jest to, aby zacząć rozliczać świadczeniodawców z tego co za te pieniądze jest realizowane. Do tej pory cały system rozliczeń medycznych polega na rozliczaniu procedury. My chcemy teraz obudować tę procedurę i jej rozliczenie innymi parametrami, a nie tylko zero-jedynkowo, czy została wykonana - wyjaśnił.

- Ci, którzy będą potrafili zaoferować lepsze warunki, większy komfort pacjenta, większą skuteczność realizacji tej procedury, bo będziemy to mierzyli, będą po prostu zarabiali więcej - dodał.

- Drugim priorytetem jest przeprowadzenie operacji zwiększenia wycen pod kątem finansowania podwyżki minimalnego wynagrodzenia w systemie opieki zdrowotnej - mówił też minister zdrowia. - Chcemy, aby to zwiększenie zostało przeprowadzone w ten sposób, aby nie tylko pozwolić na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń, ale również, żeby kompensować zwiększone koszty z tytułu inflacji, ale też generalnie zwiększyć możliwości świadczenia usług medycznych w całym sektorze - podkreślił.