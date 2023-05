Kaczyński zapowiada „rosyjskie prowokacje” przed wyborami

Kaczyński w rozmowie z „Gazetą Polską” (wywiad w całości ma zostać opublikowany w środę, teraz fragment opublikował portal niezalezna.pl) został zapytany o „prawdopodobieństwo prowokacji rosyjskich przed wyborami w naszym kraju”. - Jest niemal pewne, że Rosja przeprowadzi prowokacje przed wyborami w Polsce - odparł prezes PiS.

- Już wiele miesięcy temu mówiłem, że nasi przeciwnicy polityczni chcą doprowadzić do prowokacji przed wyborami. Rosjanie też. Nie muszą w tym celu współpracować, ale mogą współgrać. Jedni będą wykorzystywali efekty działań drugich - przekonywał Kaczyński.

Zdaniem byłego premiera „wystarczyło słuchać polityków totalnej opozycji z (Donaldem) Tuskiem na czele, by dowiedzieć się, że jeśli przegrają wybory, to znaczy, iż doszło do sfałszowania i trzeba sprawę rozstrzygnąć na ulicy”. - Te groźby padały co prawda w trochę innych okolicznościach – wówczas żywa była koncepcja starcia dwóch bloków, czyli wspólna lista opozycji - zaznaczył.

Jarosław Kaczyński nie wyjaśnił - przynajmniej w opublikowanym fragmencie - jak „rosyjskie prowokacje” miałyby wyglądać.