Nowa Lewica zapowiada bojkot komisji powołanej na podstawie "lex Tusk"

- Ta komisja łamie wszystkie zasady konstytucji, jest powoływana poza normalnym porządkiem prawnym, jest zbudowana w taki sposób, że właściwie każdy może być oskarżony o wpływy rosyjskie. Co więcej, osoby które będą pracować w tej komisji, zgodnie z ustawą, nie mogą być potem pociągnięte do odpowiedzialności za to, że łamały prawo na tej komisji

- Ta komisja podejmuje decyzje, które należą wyłącznie do sądów. To jest absurdalne. To wprowadzanie zasad jak z autorytarnych republik - podsumowała.