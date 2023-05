Opozycja porozumiała się jedynie w sprawie Senatu

Co z Sejmem?

Gdy naszych rozmówców z opozycji pytamy o Sejm, a nie o pakt senacki, to sprawy wyglądają nieco inaczej. Lewica zaproponowała liczący siedem głównych punktów pakt sejmowy, z punktami dotyczącymi np. powstrzymania się od agresji między poszczególnymi partiami. Jednak poza kilkoma ogólnymi deklaracjami czy słowami ze strony polityków innych partii (przede wszystkim PSL) dużej reakcji ta propozycja jeszcze nie wywołała.

Nasi informatorzy z partii Polska 2050 Szymona Hołowni podkreślają, że Hołowni i jego politykom zależy przede wszystkim na tym, aby do wyborów udało się wspólnie skonstruować deklarację o konkretnych celach wspólnego rządu, który ma powstać już po jesiennych wyborach do Sejmu. – To zgodne z naszą propozycją jeszcze z 2022 o debacie o przyszłości Polski po wyborach z udziałem liderów wszystkich partii. Propozycja Lewicy nie jest adekwatna, jeśli chodzi o obecną sytuację polityczną, np. powstanie Trzeciej Drogi, naszego sojuszu z PSL – mówi jeden z naszych rozmówców z Polski 2050.

Ale w Sejmie opozycji udaje się odnosić taktyczne sukcesy. W środę PiS przegrało głosowanie w sprawie stanowiska Senatu co do powołania komisji naciskowej w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. To sprawa o charakterze symbolicznym, ale również efekt mobilizacji samych polityków opozycji (oraz braku tej mobilizacji po stronie PiS). Kluczowe będzie oczywiście głosowanie na sali plenarnej Sejmu, które ma się odbyć w piątek, przy okazji np. głosowania nad ustawą o TK. To bardzo ważne dla PiS projekty, a te głosowania będą też sprawdzianem dla mobilizacji i koordynacji polityków po stronie opozycji.

Do wyborów takim sprawdzianem taktyki będą też inne kwestie. Jak np. głosowanie nad ustawą zmieniającą 500+ w 800+. Już teraz politycy Polski 2050 zapowiadają, że będą przeciw. I nic nie wskazuje na to, że cała sejmowa opozycja zagłosuje w identyczny sposób.

Każdy skupiony na swoim

Od kilku tygodni w praktyce nie ma w przestrzeni publicznej dyskusji o wspólnej liście. Jej apogeum była marcowa publikacja przez „Gazetę Wyborczą” tzw. sondażu obywatelskiego. Temat w zasadzie zniknął z przesłania działaczy PO, ku zadowoleniu polityków i polityczek innych partii, z którymi rozmawialiśmy.

Platforma zajmuje się za to przede wszystkim mobilizacją i organizacją marszu 4 czerwca, który ma być jednym – jak to powiedział jeden z naszych rozmówców ze sztabu PO – z „kamieni milowych” w kampanii partii Donalda Tuska. Politycy Lewicy zapowiedzieli już, że będą widoczni w trakcie marszu. A Szymon Hołownia oznajmił, że będzie wtedy na spotkaniu w Lesznie.