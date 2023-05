Choć Suwerenna Polska może liczyć jedynie na 1,4 proc poparcia w sondażach, to ona mówi o Unii Europejskiej to, co PiS myśli naprawdę, ale chcąc dogadać się z Brukselą, nie może sobie na to pozwolić. Dlatego PiS najbardziej obawia się tego, że jego wyborcy dostrzegą, że to Zbigniew Ziobro jest w swym antyunijnym zapale spójny, a polityka Prawa i Sprawiedliwości pełna sprzeczności.