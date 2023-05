Michał Gramatyka zapytany został w radiowej „Jedynce” o propozycję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w sprawie waloryzacji kwoty programu 500+ do 800 złotych. Jak powiedział, „odbywa się jakaś taka populistyczna licytacja". - Nie sposób widzieć tym czegokolwiek innego, niż kiełbasy wyborczej - podkreślił polityk Polski 2050.

Zapytany, jak zagłosowałby, gdyby doszło do głosowania ws. waloryzacji programu 500+, zadeklarował, że na pewno nie poprze waloryzacji. - Szymon Hołownia zadeklarował, że posłanki i posłowie Polski 2050 nie poprą tej propozycji. Nie stać nas - stwierdził. Jak zaznaczył Gramatyka, ”nie zagłosuje za taką waloryzacją".

Czytaj więcej Polityka Hołownia: 800+ w takiej postaci? Niepoważne tak zadłużać Polaków Nie widzę powodu, dla którego marszałek Witek i pisowskie prezydium Sejmu miałoby robić Tuskowi prezent forując jego projekt - powiedział w Radiu ZET Szymon Hołownia, mówiąc o projekcie waloryzacji 500+ od Dnia Dziecka, który w Sejmie ma złożyć PO.

Polityk odpowiedział również na pytanie dotyczące propozycji PSL – podniesienia 500+ do 800 złotych, ale tylko dla pracujących. - To już się bardziej trzyma jakichś zasad - ocenił. - Propozycja Kosiniaka-Kamysza zmierza do tego, żeby nie dawać ryby, tylko wędkę - dodał. Zdaniem posła „propozycja jest bardziej racjonalna”. Jednocześnie polityk nie mówił jednak o szczegółach – jak miałoby to wyglądać: czy "pracujący" oznacza jednego pracującego rodzica, czy chodziłoby o oboje rodziców.