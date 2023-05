Henry Kissinger: Ukraina do NATO. Dla dobra Europy i Rosji

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 449 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 17 na 18 maja doszło do kolejnego ataku rakietowego Rosji na Kijów.

Były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA i sekretarz stanu w administracji dwóch amerykańskich prezydentów uważa, że dla dobra Europy i Rosji, Ukraina powinna być przyjęta do NATO.

- To, co mówią teraz Europejczycy, jest moim zdaniem szalenie niebezpieczne. Ponieważ Europejczycy mówią: "Nie chcemy ich w NATO, ponieważ są zbyt ryzykowni. Dlatego uzbroimy ich po zęby i damy im najbardziej zaawansowaną broń". Jak to może zadziałać? Nie powinniśmy zakończyć jej (wojny - red.) w niewłaściwy sposób. Zakładając, że wynik jest prawdopodobny, byłoby to gdzieś na linii status quo ante, które istniało (przed 24 lutego 2022 r. - red.). Wynik powinien być taki, w którym Ukraina pozostaje pod ochroną Europy i nie staje się samotnym państwem dbającym tylko o siebie - powiedział w rozmowie z "The Economist".

- Gdybym rozmawiał z Putinem, powiedziałbym mu, że on również jest bezpieczniejszy z Ukrainą w NATO - dodał.