Wiceprzewodnicząca Polski 2050 powiedziała w RMF FM, że „PiS i PO rozpoczęły wyścig wyborczy, przedstawiając obywatelom kolejne obietnice”. - Polska 2050 proponuje "trzecią drogę". My po prostu chcemy rozmawiać na poważnie o państwie, które zacznie działać. Niepoważne są obietnice Platformy Obywatelskiej i niepoważne są obietnice Prawa i Sprawiedliwości, bo pokazują tylko jedną stronę monety - oceniła Hennig-Kloska. - Mówienie ludziom, że damy im 60 miliardów złotych z okazji zbliżających się wyborów, nie pokazując, skąd te pieniądze weźmiemy, jest niepoważne. Ciężko pokazać, skąd się je weźmie, bo trzeba by było pokazać nowe podatki, które nałożymy na Polaków, trzeba by było pokazać dług, który może podpalić z powrotem inflację - dodała.

Posłanka zapowiedziała , że Polska 2050 nie poprze zamiany 500 plus na 800 plus. - Polska 2050 będzie głosowała przeciwko tym propozycjom, które dziś leżą na stole: wszystkiego wszystkim więcej, w ramach 800 plus, zarówno jeżeli chodzi o ustawę PO jak i PiS-u - podkreśliła.

Odnosząc się do pomysłu Donalda Tuska dotyczącego podniesienia kwoty wolnej od podatku, polityk stwierdziła, że „będzie czekać na drugą stronę monety”. - Skąd chce wziąć pieniądze. Nie można tak niepoważnie rozmawiać, nie pokazując, skąd się weźmie źródła finansowania tego pomysłu - stwierdziła.

Paulina Hennig-Kloska podczas rozmowy z RMF FM wykluczyła również możliwość współrządzenia z Prawem i Sprawiedliwością. - Oczywiście, że nie pójdziemy na rząd z PiS-em, bo to są ludzie, którzy w ogóle nie wyciągali przez ostatnie 8 lat wniosków z własnej szkodliwości - podkreśliła posłanka Polski 2050. Dodała także, że jej zdaniem partia Donalda Tuska wyciągnęła „choćby wnioski ze swej decyzji w sprawie obsadzenia Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku”. - Widzę zmianę w wielu obszarach - dodała.