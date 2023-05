Konfederacja też chce dymisji Błaszczaka. „Powinien w niesławie zniknąć z życia politycznego”

„Wzywamy premiera Mateusza Morawieckiego do natychmiastowej dymisji skompromitowanego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz do podjęcia realnych działań w celu wzmocnienia polskiej obrony powietrznej” - zaapelowała do szefa rządu Rada Liderów Konfederacji.