Powrót Jadwigi Emilewicz do rządu. Będzie zajmowała się Ukrainą

Tusk do Kaczyńskiego o 800 plus: Zróbmy to razem, na Dzień Dziecka

Lider Platformy Donald Tusk zareagował na złożoną przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego obietnicę podniesienia 500 plus do 800 plus. Tusk zaproponował, by sprawę szybko i "wspólnie" przegłosować w Sejmie.