Odpowiedzi "nie" udzieliło 11,2 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 23 proc. respondentów.

19 proc. ankietowanych nie słyszało o konflikcie w TK.



- Co piąta osoba badana deklaruje, że nie słyszała o tym konflikcie i częściej są to kobiety (24% vs 14% wśród mężczyzn). Odsetek osób będących zdania, że Prezes Trybunału Konstytucyjnego powinna zrezygnować z pełnionej funkcji wzrasta razem z wiekiem badanych (29% wśród respondentów do 24 roku życia, 53% wśród respondentów, którzy skończyli 50 lat). Ustąpienie Julii Przyłębskiej ze stanowiska jako dobre rozwiązanie częściej wskazują badani z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (56%), posiadający wykształcenie wyższe (53%)oraz o dochodach wyższych niż 5000 zł netto (66%) - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 maja 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.