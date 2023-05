Nie tylko Kaliningrad Polacy zaczną nazywać inaczej

Królewiec rozsierdził Rosję

– To już nie rusofobia, to proces graniczący z szaleństwem, to co się dzieje w Polsce – skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. A były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew na Twitterze z kpiną napisał o „Polskich rusofobach, którzy chcą uczyć wszystkich historii”.

Zdaniem Marka Biernackiego, posła KP i byłego szefa MSWiA, Rosja nie odbiera tej decyzji jako „symbolicznego pstryczka w nos”. – Ale jako akt polityczny – pierwszego kroku do podziału Rosji po przegranej wojnie i wchłonięcia obwodu królewieckiego przez Polskę – tłumaczy Biernacki, specjalista od Rosji.

Od czasu agresji Polska nie wydaje Rosjanom wiz turystycznych, a na granicy z Rosją od strony Królewca stawia zaporę. Już w 2016 r. – pod pretekstem bezpieczeństwa Światowych Dni Młodzieży – zawiesiła mały ruch bezwizowy z Kaliningradem – do dziś go nie odblokowała. – Sondaże rosyjskie wskazują że najmniej przychylni wojnie z Ukrainą są właśnie mieszkańcy tego obwodu, moim zdaniem wynika to z otwarcia z Polską, które przez lata obowiązywało – dodaje Biernacki.

Już rok temu miasto Elbląg zerwało umowę partnerską z Kaliningradem i zmieniło nazwę ronda na Bitwy pod Grunwaldem. – Decyzję o zerwaniu współpracy podjęliśmy także z miastami partnerskimi Białorusi – Bałtijska, Nowogrodu Wielkiego oraz Nowogródka – mówi nam Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Elbląga.

Inwentaryzcja znaków

Zmiana na Królewiec nie wprowadza nowych obowiązków dla przedsiębiorców ani wymogu aktualizowania dokumentów – Królewiec trafi na mapy, przewodniki, jednak nazwa Kaliningrad zniknie z polskich dróg. Szacuje się, że trzeba będzie zmienić nawet kilkadziesiąt tablic z tą nazwą. – Inwentaryzujemy tablice, by oszacować koszty – tłumaczy Karol Głębocki, rzecznik GDDKiA w Olsztynie.

W kwietniu Komisja Standaryzacyjna wprowadziła kilkadziesiąt zmian w nazwach budowli na Białorusi i na Ukrainie. Do oficjalnego obiegu wszedł m.in. dwór Wańkowiczów w Mińsku i kopiec Mickiewicza w Nowogródku. Polska nie będzie już używać rosyjskiej nazwy Nowogród Wołyński (wprowadzono ją ukazem Katarzyny II), ale Zwiahel na Ukrainie. Pół roku temu decyzję o zmianie na historyczną nazwę Zwiahel sprzed rozbiorów Polski podjął również ukraiński parlament. Wprowadzono także polską nazwę Dąbrówka zamiast ukraińskiej Dubriwka. Wniosek ten złożył mieszkaniec tej wioski, Polak.